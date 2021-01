Francia: Le Maire, 'una sfida raggiungere obiettivo pil +6% in 2021'

12 gennaio 2021 a

Parigi, 12 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo avere un dato il più elevato possibile per il 2021. Avevamo previsto un pil in crescita del 6%, questo dato è una sfida". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'Les Echos', è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso dei suoi auguri alla stampa transalpina. "Per ora manteniamo questo obiettivo ma è evidente che sarà rivisto se la situazione sanitaria cambierà", riferiscono al quotidiano economico fonti del ministero. "E' la rapidità della campagna di vaccinazione che ci proteggerà della crisi economica", ha sottolineato dal canto suo Le Maire.

'Les Echos' ricorda che il presidente del Consiglio di analisi economico francese, Philippe Martin ha quantificato il ritardo della campagna di vaccinazione in un costo per l'economia francese di circa 2 miliardi di euro ogni settimana.