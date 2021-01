Firenze: folle corsa di 40 km contromano in A1, arrestato dopo inseguimento (2)

12 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Mentre Società Autostrade ha avvisato del pericolo gli automobilisti con un messaggio sui pannelli, i poliziotti con una manovra di safety car, hanno rallentato il traffico diretto a Bologna, finché non lo hanno fermato, in prossimità nell'area di parcheggio di Corzano, nel comune di Calenzano (Fi).

Quando si è trovato la polizia davanti, l'uomo ha tentato di fuggire, ingranando la retromarcia, ma è stato fermato dagli agenti che lo hanno bloccato con l'auto di servizio ed alcuni dei quali, per arrestarne definitivamente, hanno sparato due colpi in aria e cinque ai pneumatici dell'auto dell'uomo, senza ferire nessuno. A bordo dell'auto sono stati trovati un falcetto, un'ascia e due coltelli, oltre che materiale da campeggio. Agli agenti l'uomo avrebbe riferito di aver agito spinto dall'adrenalina, senza però voler far male a nessuno.

L'uomo è stato sottoposto ad alcol test, che è risultato negativo ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e gli è stata già revocata la patente. Domani sarà processato per direttissima.