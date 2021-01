Covid Lombardia, oggi 1.146 contagi: il bollettino

12 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.146 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia, secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio. Si registrano altri 54 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 15.964 tamponi, per un totale di 5.077.338. Il totale degli attualmente positivi è di 54.415: di questi, 3.641 sono ricoverati con sintomi, 466 in terapia intensiva e 50.308 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono 423.074 in tutto. Il nome dei casi totali sale a 503.392, mentre è di 25.903 il totale delle vittime nella regione dall'inizio dell'emergenza.