Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il fatto che il governo Conte bis è giunto alla fine è ormai acclarato". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24. "Vedremo se Conte avrà un'altra maggioranza" aggiunge il coordinatore di Italia Viva dicendosi certo che, in ogni caso, l'esito non sarà il voto: "Non si andrà a elezioni".