Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Penso che Conte sostituirà le ministre di Italia viva che si dimetteranno e poi andrà alle Camere per chiedere la fiducia. Non so se prima si recherà al Quirinale, comunque quando avrà dei nuovi ministri farà il passaggio parlamentare". Così Matteo Renzi, parlando con i giornalisti al Senato.