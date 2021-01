Usa: Pelosi alla Cnn, al via impeachment se Pence non rimuove Trump

11 gennaio 2021 a

a

a

Washington, 11 gen. (Adnkronos) - Rimozione dall'incarico attraverso il 25mo Emendamento o avvio del procedimento di impeachment: così Nancy Pelosi illustra la strategia ideata per chiamare il presidente in carica Donald Trump a rispondere delle proprie responsabilità per quanto avvenuto mercoledì a Washington.

In un'intervista alla Cnn, Pelosi ha spiegato che la Camera dei Rappresentanti di Washington si appresta a tentare di raggiungere l'accordo unanime dei suoi membri su una risoluzione che chiede a Mike Pence e al governo di invocare il 25mo Emendamento e rimuovere il presidente. Nel caso in cui il consenso non fosse unanime - il che è molto probabile considerate le resistenze da parte Repubblicana - allora il provvedimento verrebbe sottoposto al voto in aula domani. La risoluzione chiede a Pence di rispondere entro 24 ore. In caso contrario, la Camera si muoverebbe per avviare l'impeachment. "In un secondo momento - ha scritto Pelosi in una lettera i colleghi democratici - procederemo attraverso la presentazione delle misure di impeachment in aula".

"Nel proteggere la nostra Costituzione e Democrazia, agiremo con urgenza, perché il Presidente rappresenta una minaccia imminente per entrambe", scrive, secondo quanto riporta l'emittente.