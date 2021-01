Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman annuncia THE LINE a NEOM: una rivoluzione nella vita urbana

11 gennaio 2021 a

- Priva di auto e strade, i residenti avranno a disposizione la natura e tutte le necessità quotidiane entro cinque minuti a piedi

- Creerà 380.000 posti di lavoro del futuro e contribuirà con 180 miliardi di SAR (48 miliardi di dollari) al PIL entro il 2030

- 170 km di comunità in una struttura lineare iperconnesse, servite da Intelligenca Artificiale e alimentate da energia pulita al 100%

RIYADH, Arabia Saudita, 11 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Sua Altezza Reale Mohammed bin Salman, Principe Ereditario e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società NEOM, ha annunciato oggi THE LINE, una rivoluzione nella vita urbana che avrà luogo a NEOM, un progetto che vuole dimostratre come l'Umanità ed il Pianeta possono coesistere in armonia.

THE LINE, una località composta da 170 km di comunità future disposte in forma lineare, iperconnesse, senza auto e senza strade e costruite intorno alla natura. E' una risposta diretta ad alcune delle sfide più urgenti che l'umanità si trova oggi ad affrontare, come le infrastrutture datate, l'inquinamento, il traffico e il sovrappopolamento.

Quale pietra miliare della Saudi Vision 2030 e motore economico per il Regno, tramite la diversificazione, mirerà a contribuire con 380.000 posti di lavoro del futuro e 180 miliardi di SAR (48 miliardi di dollari) al PIL interno entro il 2030.

Dalle parole del Principe: "Nel corso della storia, le città sono state costruite per proteggere i loro cittadini. Le rivoluzioni industriali degli ultimi 200 anni hanno costretto le città a cambiare, a dare la priorità ai macchinari, alle fabbriche ed alle auto rispetto alle persone. Le stime suggeriscono che l'aumento delle emissioni di CO2 e del livello del mare costringerà un miliardo di persone a trasferirsi entro il 2050. Nello stesso frangente, si stima che le persone trascorreranno il doppio del tempo da pendolari. Perché accettiamo di sacrificare la natura per il bene dello sviluppo umano? Perché ogni anno perdiamo sette milioni di vite a causa dell'inquinamento e un altro milione a causa di incidenti stradali? E perché accettiamo di sprecare anni della nostra vita viaggiando tra casa e lavoro?"

"Dobbiamo trasformare il concetto di città convenzionale in quello di città futuristica", ha aggiunto il Principe. "Oggi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEOM, vi presento THE LINE, una città di un milione di abitanti che non avrà automobili, strade ed emissioni di carbonio e preserverà il 95% delle aree naturali a NEOM."

THE LINE, per la prima volta in 150 anni, è un grande sviluppo urbano progettato attorno alle persone, non alle infrastrutture. La pedonalità definirà la vita a THE LINE: tutti i servizi quotidiani essenziali, come scuole, ospedali, strutture ricreative e spazi verdi, saranno a cinque minuti a piedi.

Il transito ad altissima velocità e le soluzioni di mobilità autonoma renderanno i viaggi più facili e daranno ai residenti l'opportunità di recuperare tempo da dedicare alla salute ed al benessere. Si prevede che nessun viaggio durerà più di 20 minuti.

Le comunità di THE LINE saranno cognitive, servite da intelligenza artificiale (IA) e apprenderanno continuamente modi predittivi per semplificare la vita di tutti i giorni, creando tempo sia per i residenti che per le imprese. Si stima che circa il 90% dei dati disponibili sarà utilizzato per migliorare le capacità delle infrastrutture ben oltre l'1% tipicamente utilizzato nelle città intelligenti esistenti.

Ridefinendo la sostenibilità, THE LINE comprenderà sviluppi urbani con impronta energetica positiva alimentati da energia pulita al 100%, fornendo ambienti privi di inquinamento, più sani e più sostenibili per i residenti. Le comunità ad uso misto saranno costruite intorno alla natura, invece che su di essa.

I settori del futuro di NEOM, guidati dai leader del settore globale, stanno già affrontando alcune delle sfide più urgenti del mondo. Stanno aprendo la strada ad un nuovo mercato per innovazioni rivoluzionarie e creando opportunità per attrarre talenti, investitori e partner che entreranno a far parte del suo ecosistema aziendale.

La costruzione di THE LINE inizierà nel primo trimestre del 2021. THE LINE è uno dei progetti infrastrutturali più complessi e stimolanti al mondo e fa parte di un ampio lavoro di sviluppo già in corso a NEOM.

NEOM fa parte del portafoglio diversificato e globale del Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, uno dei più grandi fondi sovrani al mondo.

A proposito di NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e una visione di come potrebbe essere un Nuovo Futuro. È una regione nel nord-ovest dell'Arabia Saudita sul Mar Rosso costruita da zero come un laboratorio vivente, un luogo in cui l'imprenditorialità traccerà la rotta per questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione ed una casa per le persone che sognano in grande e vogliono far parte della costruzione di un nuovo modello di eccezionale vivibilità, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà la casa ed il luogo di lavoro di oltre un milione di residenti provenienti da tutto il mondo. Comprenderà paesi e città, porti e zone imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi di sport e intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l'innovazione, imprenditori, leader aziendali e aziende verranno a ricercare, incubare e commercializzare nuove tecnologie e imprese in modi innovativi. I residenti di NEOM incarneranno un'etica internazionale e abbracceranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità, il tutto supportato da una legge progressista compatibile con le norme internazionali e favorevole alla crescita economica.

