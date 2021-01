SNAI – Coppa Italia: in campo le bigJuventus su tutte, il 14° titolo è a 3,50

11 gennaio 2021 a

(Milano 11 gennaio 2020) - Bianconeri favoriti nella caccia al trofeo, segue l'Inter (che non vince dal 2011) a 4,50. Il programma degli ottavi parte con Milan-Torino: «1» rossonero a bassa quota (1,55).

Milano, 11 gennaio 2021 – La Coppa Italia 2020/21 entra nel vivo, con gli ottavi di finale: in campo, a partire da domani, le grandi favorite della competizione, tra le quali, nella valutazione degli analisti SNAI, spicca la Juventus, il cui trionfo (sarebbe il 14°) è dato a 3,50. Completano il podio l'Inter (a secco dal 2011) a 4,50 e l'Atalanta a 6,50. Minore fiducia riscuotono Milan, Lazio e Napoli a 7,50, mentre la Roma si gioca a 10.

Granata a 5,50 - Apre il programma degli ottavi il match di San Siro tra Milan e Torino, che domani tornano a sfidarsi a soli tre giorni dal confronto in campionato, vinto 2-0 dai rossoneri. Milan nettamente favorito, visto che il segno «1» plana a 1,55, il «2» granata vola a 5,50 e il pareggio, che porterebbe ai supplementari, si gioca a 4,25. Proprio un anno fa, però, in Coppa Italia il Milan rischiò grosso contro il Toro, agganciando il pareggio solo al 90' e vincendo ai supplementari.

Inter, tabù Franchi - Mercoledì sarà di scena l'Inter, impegnata al Franchi contro la Fiorentina. Le sfide tra le due squadre negli ultimi anni sono state quasi sempre pirotecniche, compresa l'andata nel campionato attuale, finita 4-3 con ribaltone nerazzurro in extremis. Il pronostico si orienta nettamente sul «2», dato a 1,70, anche se l'Inter ha vinto a Firenze l'ultima volta nel 2014 e da allora ha rimediato tre pareggi e tre sconfitte. Un'altra vittoria viola vale 4,25, così come la «X».

Napoli in discesa - Il Napoli, detentore del trofeo, comincia la scalata al settimo titolo ospitando l'Empoli. I toscani sono attualmente al comando in Serie B, ma a giudicare dalle quote non sembrano avere molte chance di qualificazione: il segno «1» partenopeo non supera 1,25, la «X» sale a 6,25, mentre la vittoria toscana vale addirittura 11 volte la posta. Chiude il mercoledì di Coppa la Juventus, che gioca allo Stadium con un Genoa che sta rispondendo bene alla cura Ballardini. Bianconeri comunque strafavoriti, a 1,28, la vittoria rossoblù è un'impresa da 10, il pareggio al 90' vale 5,75.

Atalanta, «1» fisso - Giovedì due incontri: Sassuolo avanti (1,50) nel derby casalingo con la Spal (5,75), Atalanta (1,21) sulla carta senza problemi con il Cagliari (13). Le ultime due partite degli ottavi saranno giocate il 19 e il 21 gennaio, entrambe all'Olimpico: Roma in netto vantaggio sullo Spezia (1,28 contro 9,25), Lazio da «1» (1,40) con il Parma (6,75).

