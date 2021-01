Scuola: Zingaretti, 'apertura porterà aumento curva, no a ipocrisie o silenzi'

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Tutti vogliamo che la scuola riapra. Non ci si divida su questo. L'Italia non merita un tale spettacolo". A metterlo in chiaro il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in una lunga nota.

"Oggi, la curva non si è arrestata. Anzi è in aumento. Deve essere chiaro - rimarca l'esponente dem - che l'apertura in presenza delle scuole porterà ad un ulteriore aumento della curva ed è molto probabile che presto molte aree torneranno in zona rossa. Quindi nuovi contagi, nuovi ricoveri, terapie intensive piene e aumento delle morti degli esseri umani. Non è un caso che hanno riaperto le Regioni con alle spalle mesi di dure chiusure con radicali misure di contenimento. Questo deve essere ben chiaro a tutti e a tutte, senza ipocrisie o silenzi".