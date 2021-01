Recovery: Taverna, 'giorni cruciali, politica deve dare il massimo'

11 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Questi sono giorni cruciali per il futuro del nostro Paese e non possiamo perderci in chiacchiere. È quello per cui questa politica è pagata, senza ma, senza se. L'unico obiettivo deve essere fare il bene dei cittadini. Si sta definendo il Recovery Plan, ossia come verranno utilizzate le ingenti risorse del Next Generation Eu. Parliamo di oltre 200 miliardi che, grazie al Presidente Conte ed a questo governo l'Italia è riuscita ad ottenere dall'Unione Europea. Nonostante la delicatissima fase che stiamo attraversando, il nostro Paese ha acquisito una nuova credibilità ed autorevolezza, anche grazie al modo in cui ha affrontato fin qui una delle più gravi crisi di sempre. In questa emergenza l'obiettivo è e deve essere tutelare la salute collettiva e mettere in salvo il tessuto produttivo". Così su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5S).

"Con il Recovery Plan mettiamo in campo progetti concreti che serviranno a superare l'attuale crisi e a realizzare quelle trasformazioni socio-economiche necessarie al nostro Paese, a partire dalla rivoluzione digitale ed ecologica. Questo ambizioso programma mette al centro i giovani e le loro aspettative, ridando la necessaria importanza a cultura e istruzione e alla creazione di nuovi posti di lavoro. In questo momento, più che mai, la politica è chiamata a dare il massimo per il Paese. Chiunque remerà in direzione opposta ne risponderà dinanzi ai cittadini italiani”, conclude.