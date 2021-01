Recovery: Orlando, 'Renzi ha dato via al piano, ora possibile sciogliere altri nodi'

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "L'accordo in generale non lo darei per fatto, ci sono molte questioni aperte" ma "sul Recovery siamo contenti che sia passata la nostra linea. Il Recovery non è una cosa di questa governo e di questa maggioranza, è fondamentale che si metta in sicurezza e che non si intralci il percorso per portarlo in Parlamento". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ad Agorà.

"Anzi -sottolinea- io mi auguro che il Recovery ci aiuti a trovare una strada: se ce l'abbiamo fatta su questo punto, ce la possiamo fare anche sul resto", il Recovery può essere "un progetto pilota". E "la notizia che Renzi abbia dato l'ok al Recovery è importante e indice di responsabilità, ma restano dei nodi".