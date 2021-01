Recovery: bozza piano, 6 missioni e 47 linee intervento, Pnrr in 171 pagine

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il PNRR si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 Componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del governo. Le Componenti si articolano in 47 Linee di intervento per progetti omogenei e coerenti". E' quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 171 pagine in tutto, che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato questa sera ai ministri e ai partiti della maggioranza.

"I singoli Progetti di investimento -viene spiegato- sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull'economia e sul lavoro. A tali criteri è stata orientata anche l'individuazione e la definizione sia dei 'progetti in essere' che dei 'nuovi progetti'. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più Componenti".

"Le sei Missioni del PNRR rappresentano aree 'tematiche' strutturali di intervento: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute".