Recovery: Bellanova, 'documento non c'è ancora, sono stufa'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Se apriamo o no la crisi? Piuttosto arrivano o no le proposte del governo? Quello che è arrivato finora non ci andava bene. Ci è stato detto che creavamo problemi, ma all'11 di gennaio il Recovery non ci è ancora stato consegnato. Non l'hanno voluto scrivere con noi, noi gli abbiamo scritto le nostre proposte, abbiamo fatto un passaggio, ora capiremo se sono state accettate. Ora vediamo gli appelli a fare presto e a non perdere tempo ma io sono stufa... a fare presto su che cosa? Non si capisce. Dalle tabelle" delle voci sul Pnrr "si capisce che ancora non ci siamo". Così ospite di Skytg24 la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo.