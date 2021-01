Napoleone: va all'asta la chiave della stanza di Sant'Elena dove è morto

11 gennaio 2021 a

a

a

Londra, 11 gen. - (Adnkronos) - E' in vendita online dalla casa d'aste Sotheby's di Londra la chiave della stanza in cui Napoleone Bonaparte fu imprigionato dagli inglesi sull'isola di Sant'Elena. Il cimelio è offerto nell'anno in cui si ricorda il bicentenario della morte dell'imperatore francese. David McDonald, un esperto di Sotheby's, ha spiegato che si tratta di "un pezzo di metallo lungo 13 centimetri", di recente ritrovato "in una busta custodita all'interno di un baule di una casa scozzese".

"La famiglia scozzese aveva sempre saputo di possedere quella chiave in qualche parte della casa ma da tempo non era più saltata fuori", ha raccontato McDonald. Un soldato di nome Charles Richard Fox, che si trovava sull'isola di Sant'Elena dopo la morte di Napoleone, avvenuta il 5 maggio 1821, portò la chiave in Scozia per donarla a sua madre, che era una "grande fan" dell'ex sovrano, al punto da avergli mandato dolci e libri durante la prigionia dorata. Alla fine i discendenti di Fox hanno rinvenuto la chiave e hanno deciso di venderla all'asta. Sotheby's ha stimato la chiave con un prezzo di partenza di 5.000 sterline (circa 5.500 euro) e le offerte online saranno raccolte fino a giovedì prossimo, 14 gennaio.

"Vediamo spesso oggetti associati al nome di Napoleone: importanti dipinti o mobili di una delle sue incredibili case - ha dichiarato David MacDonald - ma c'è qualcosa di molto potente in questa chiave, soprattutto perché proviene dal luogo in cui l'ex imperatore venne imprigionato, dalla stanza in cui è morto". Charles Richard Fox in una lettera datata 6 settembre 1822 spiegò di aver tolto personalmente la chiave dalla serratura dopo la morte di Napoleone.