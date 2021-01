11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d'accordo sul Mes ma non direi mai una vigliaccata del genere. Perché non è vero, non è una questione di soldi. È una questione di tempo". Lo ha affermato Pierluigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.