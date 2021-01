Letteratura: 'Le Parole del Vieusseux', nel 2021 ripartono con Guido Tonelli

11 gennaio 2021 a

Firenze, 11 gen. - (Adnkronos) - Riprende online il ciclo "Le Parole del Vieusseux", uno degli appuntamenti del bicentenario del Gabinetto Vieusseux di Firenze, che aprirà il 2021 con lo scienziato e ricercatore toscano Guido Tonelli, uno dei padri della scoperta del Bosone di Higgs, che parlerà della parola "Scienza".

Dopo i primi fortunati primi incontri del 2020 con Ferruccio De Bortoli (Europa), Michela Murgia (Comunicazione), Stefano Mancuso (Terra) e Francesca Mannocchi (Migrazione), le conferenze riprendono sabato 16 gennaio 2021 con Guido Tonelli sulla piattaforma PiùCompagnia di Firenze. Il programma proseguirà sabato 13 febbraio con Chiara Valerio (Libro), il 27 febbraio Eraldo Affinati (Educazione), il 13 marzo Giuseppe Cederna (Viaggio), il 27 marzo Luciano Canfora (Progresso).

"La scienza è la nostra moderna visione del mondo - spiega un comunicato del Gabinetto Vieusseux - Da essa nascono tecnologie e strumenti che modificano tutti i gangli delle nostre società, ma i cambiamenti più profondi si hanno quando un salto di paradigma sul piano scientifico ci costringe a guardare alla materia e all'universo con uno sguardo diverso. Allora cambia davvero tutto, non solo il modo di vivere e di organizzarci per produrre beni, ma anche le nostre relazioni più profonde. L'impatto della scienza sulla cultura in generale è fondamentale per capire le grandi sfide che ci attendono. Ma la scienza, da sola, non può dare risposta ai numerosi problemi dell'umanità. Per questo c'è necessità di costruire una nuovo patto fra scienziati, artisti, filosofi e uomini di cultura in generale".