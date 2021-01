Letteratura: 'Le Parole del Vieusseux', nel 2021 ripartono con Guido Tonelli (2)

11 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Gli eventi sono gratuiti e fruibili online nei giorni di programmazione e restano disponibili sul sito di Più Compagnia per una settimana. L'incontro con Guido Tonelli di sabato 16 gennaio alle 11.00 resterà dunque a disposizione fino alle 11.00 di sabato 23 gennaio. I video saranno in seguito accessibili sulla pagina YouTube del Gabinetto Vieusseux, dove sono già disponibili tutti gli incontri del 2020.

Guido Tonelli, fisico, accademico e divulgatore scientifico, è professore di fisica all'Università di Pisa. Come portavoce dell'esperimento Cms presso il Cern, è stato uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs. Per questo risultato ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi e la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. Nella collana Bur Rizzoli è disponibile anche "La nascita imperfetta delle cose", con il quale ha vinto il premio Galileo per la divulgazione scientifica.