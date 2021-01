Coronavirus: Speranza, 'conservare modello per fasce con abbassamento soglie'

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, è necessario "conservare il modello per fasce, con l'abbassamento delle soglie per entrare in una zona: RT 1 per arancione, 1.25 zona rossa". Lo ha detto, a quanto si apprende, nella riunione con Regioni, Anci e Upi.

Ma, ha aggiunto, "pensiamo di intervenire anche sugli indici di rischio anche per facilitare gli ingressi in arancione, ad esempio le Regioni a rischio alto".