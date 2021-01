Calcio: Salvini, 'da Milan grande spirito squadra, scudetto questione tra Inter e Juve'(2)

11 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Dopo anni e anni di sofferenza -ha detto ancora Salvini- finalmente c'è una squadra, poi non so dove arriverà a fine campionato. Però da milanista sono contento perchè c'è una squadra, c'è un progetto, c'è un gioco, c'è un allenatore, c'è umiltà e anche quando si perde, si perde dando il massimo. Poi si può essere primi o quarti in classifica, però escono dal campo con la maglia sudata e per un tifoso l'impegno, il sacrifico, la passione e il sudore vengono prima dei risultati".