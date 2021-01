Bain & Company: acquista Pangea e amplia ulteriormente offerta digitale (2)

11 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Gli Advanced analytics sono fondamentali per consentire la trasformazione aziendale", ha commentato Roberto Prioreschi, managing partner per l'Italia di Bain & Company. "Continuiamo a far crescere i nostri team e ad anticipare le sfide che i nostri clienti dovranno affrontare in modo da poterli aiutare a navigare in un contesto aziendale in rapida evoluzione. I nostri nuovi colleghi di Pangea vantano un'eccezionale esperienza nell'applicazione delle capacità di ricerca scientifica al mondo business e siamo entusiasti di accoglierli in Bain & Company".

"Avendo già collaborato con Bain & Company su diversi progetti, abbiamo visto in prima persona la dedizione dell'azienda al raggiungimento di risultati significativi per i clienti", ha sottolineato Francesco Piccolo, co-founder e Ceo di Pangea. "Insieme continueremo ad ampliare le competenze disponibili per le aziende che desiderano comprendere e sfruttare i dati per accelerare la propria trasformazione digitale".

"L'acquisizione di Pangea è uno step fondamentale, che va ad ampliare le nostre capacità digitali in Europa e potenzia gli strumenti di analisi a disposizione dei nostri clienti, sia in Italia che all'estero", ha concluso Domenico Azzarello, managing partner Emea di Bain & Company. "Nello scenario attuale, la necessità di sfruttare i dati per plasmare la strategia aziendale è più importante che mai e i nostri quattro hub dedicati all'innovazione digitale nelle principali città europee ci consentono di lavorare al fianco dei nostri clienti nei loro percorsi di trasformazione", ha concluso.