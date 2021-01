Recovery: Catalfo, 'più fondi per politiche attive del lavoro, ci sono 7,1 mld'**

11 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ho ricevuto la nuova bozza del Recovery Fund, che domani sera andrà in Consiglio dei Ministri. Sono soddisfatta perché è stata accolta la mia richiesta di destinare più fondi alle politiche del lavoro. Ci sono 7,1 miliardi di euro: 3,1 per le politiche attive, 3 per la realizzazione del Piano nazionale per le nuove competenze, 600 milioni per l'apprendistato duale e 400 milioni per il sostegno all'imprenditoria femminile". Ad affermarlo in un post su twitter è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo commentando il piano italiano. "Oltre a questo - rileva-, ci sono anche circa 4,5 miliardi per il finanziamento della fiscalità di vantaggio per il Sud e per le nuove assunzioni di giovani e donne. Un ingente investimento nel capitale umano, leva fondamentale per la ripartenza del Paese", conclude.