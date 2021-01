11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Per il capitolo 'Istruzione e ricerca' sono 28,49 i miliardi previsti nella bozza del Recovery. Di questi 16,72 per 'Potenziamento delle competenze e diritto allo studio' e 11,77 per il punto 'Dalla ricerca all'impresa'.