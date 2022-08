Recovery: bozza, per green 68,9 mld**

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Per il capitolo 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' la nuova bozza per Recovery conferma lo 'spicchio' più cospicuo con 68,90 miliardi. Un totale così suddiviso: per 'Impresa Verde ed Economia Circolare' 6,30 mld; per 'Transizione energetica e mobilità locale sostenibile' 18,22 mld; per 'Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici' 29,35 mld; per 'Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica' 15,03.