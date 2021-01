Roma, madre e figlio trovati morti in casa

10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Due cadaveri sono stati trovati questa mattina in un appartamento in via Olevano Romano nel quartiere di Tor Pignattara a Roma. Si tratta di madre e figlio, lei 94 anni e lui 64. A dare l'allarme sono stati i vicini che non li avevano più visti da Natale. Intorno alle 10.30 i poliziotti e i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione trovando i due cadaveri. Sul posto è al lavoro anche la polizia scientifica per i rilievi mentre gli agenti del commissariato di Tor Pignattara hanno avviato le indagini.