M5S: Crucioli, 'dossier su chi non allineato a nuovo corso? sono esterrefatto'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Esattamente un mese fa ho votato, insieme ad alcuni colleghi, contro la risoluzione di maggioranza che confermava e rafforzava il ruolo deleterio del MES, strumento e simbolo stesso dell'Europa dell'austerità e dello scippo di sovranità dei paesi economicamente deboli. Da allora continuo ad essere minacciato di procedimento disciplinare, nonostante il mio voto sia coerente e rispettoso di ciò che avevamo promesso in campagna elettorale". Lo scrive Mattia Crucioli del M5S su Fb.

"Oggi, su mia esplicita richiesta, il capogruppo al Senato Ettore Licheri ha verbalmente riferito in assemblea che un procedimento è stato avviato nei miei confronti e che è stato chiesto un 'dossier' in relazione a tutti coloro che si sono rifiutati di allinearsi al nuovo corso. Senonché, non ho ricevuto alcuna comunicazione di contestazione di addebito e apprendere di tale attività di dossieraggio mi ha lasciato esterrefatto".