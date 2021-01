Governo: Salvini, 'vadano in Parlamento e lì si vede ma basta tira e molla'

10 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Non possiamo andare avanti ancora con questo tira e molla. Oggi c'erano due interviste sulle scuola che dicevano l'una il contrario dell'altra: la Azzolina dava la colpa agli altri e la Bonetti dava la colpa all'Azzolina. Se non sono in grado di governare, vadano in Parlamento la settimana prossima e così la risolvono. se hanno i numeri vanno avanti, altrimenti vanno a casa". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più.