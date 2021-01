Governo: Nobili (Iv), 'corra altrimenti non serve al Paese'

10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Dov'è il piano del governo sul Recovery Fund? Siamo in ritardo, perché Conte rinvia ancora? Cosa aspettiamo a prendere i miliardi del Mes che servono alla nostra sanità?". Lo dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, al Tg2. "Cosa aspettiamo a sbloccare i cantieri per le infrastrutture che servono al Paese? Italia Viva aspetta queste risposte. Il governo deve correre, altrimenti non serve al Paese.” -