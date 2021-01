Governo: Iv contro vignetta del 'Fatto' su Bellanova, 'squallida e becera macchietta' (2)

10 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Sulla stessa linea Maria Chiara Gadda: "Sì, il @fattoquotidiano è proprio al capolinea #bellaroba. Quando non si hanno argomenti, pure la satira diventa becera macchietta. La storia di @TeresaBellanova é la risposta migliore di fronte al #nulla". Così come la senatrice Laura Garavini: "La #satira dovrebbe ironizzare sull'aspetto politico. Quando se la prende con l'aspetto fisico, evidentemente non ha nulla di concreto da obiettare. Grave che siano sempre le donne le vittime di questo atteggiamento @TeresaBellanova @fattoquotidiano".