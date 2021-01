Governo: Iv contro vignetta del 'Fatto' su Bellanova, 'squallida e becera macchietta'

10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Una squallida vignetta", una "becera macchietta", una "medaglia al valore" al contrario. Non si risparmiano sui social gli esponenti di Italia viva per criticare la vignetta che il 'Fatto quotidiano' ha dedicato in prima pagina a Teresa Bellanova, con la ministra di Iv nel famoso abito 'plissettato' usato al Quirinale e il commento "bellaroba".

"Forse pensando di ridicolizzarla con una vignetta, la prima pagina del Fatto ritrae Teresa Bellanova con l'abito del giuramento. Un attacco che, per quanto ci riguarda, è una medaglia al valore -scrive su Facebook la ministra della Famiglia Elena Bonetti, sempre di Iv-. Quell'abito, e la risposta di Teresa alle vili polemiche sessiste che ha suscitato, sono stati il primo segno della forza e della libertà di una ministra che ha lottato tutta la vita con serietà e tenacia per i diritti e la dignità delle persone. E che anche oggi continua a non farsi intimidire dai prepotenti".

Su Twitter sono invece attivissime soprattuto le parlamentari renziane, come Raffaella Paita: "E anche stamattina il #FattoQuotidiano non si smentisce con una squallida vignetta in prima pagina che ritrae @TeresaBellanova, esempio di serietà e competenza. La sua storia personale e' troppo bella e forte perchè possa essere sporcata da questo modo di fare “giornalismo”.