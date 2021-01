Governo: Crimi, 'ora ristori e vaccini, tutto il resto al cospetto di questo sparisce'

10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, nel prossimo decreto ristori ci saranno risorse per rifinanziare la cassa integrazione a cui si aggiungeranno anche altre misure, a sostegno di lavoratori e imprese. Per realizzare questo intervento la settimana prossima, come annunciato dal Presidente Giuseppe Conte, ci sarà la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio". Lo scrive su Facebook Vito Crimi.

"Continuiamo a restare concentrati sull'unica cosa che oggi conta: fare il massimo per stare al fianco dei cittadini, affrontando le criticità e dando le risposte necessarie a lavoratori, imprese e famiglie -prosegue il capo politico del M5s-. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale, che ci vede tra i primi paesi al mondo per percentuale di somministrazioni: un dato importante che ci spinge a fare ancora di più e meglio. Tutto il resto, al cospetto di questo, sparisce".