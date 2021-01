Cremona: rapina e lesioni, carabinieri arrestano 43enne

10 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cremona un uomo, un cittadino egiziano di 43 anni, per rapina e lesioni aggravate. L'uomo poco prima aveva aggredito un commerciale, un connazionale di 37 anni, colpendolo alla testa con una bottiglia e picchiandolo con calci e pugni per rubargli il telefono cellulare. Pochi minuti dopo l'aggressore è stato fermato. Alla base dell'aggressione, secondo quanto ricostruito dai militari, vi era un dissidio per lo sfratto da un'abitazione di cui la vittima era affittuario e che, a sua volta, aveva subaffittato all'aggressore. Il 43enne è stato arrestato e portato nel carcere di Cremona.