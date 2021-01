Cremona: controlli carabinieri in esercizi commerciali, due denunciati

10 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - I titolari di un'attività commerciale a Castelleone, in provincia di Cremona, sono stati denunciati per irregolarità riscontrate nel loro esercizio. Si tratta di un uomo di 22 anni e di una donna di 66, entrambi cittadini cinesi. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona e i carabinieri hanno riscontrato varie irregolarità, tra le quali anche quella relativa all'obbligo di sgombero delle uscite di emergenza. I due sono stati denunciati per due violazioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che prevedono ammende fino a 7mila euro. E' stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 3mila euro per non aver ottemperato ad alcuni adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.

Inoltre un bar di Romanengo è stato segnalato all'Agenzia di Tutela della Salute della Regione Lombardia per inadempienze alle prescrizioni in materia sanitaria, mentre in un ristorante cinese di Offanengo sono state riscontrate diverse irregolarità sulla conservazione dei cibi e sulla pulizia. Alla titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di mille euro e sono stati sequestrati 25 chili di prodotti ittici e pasta ripiena.