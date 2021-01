10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Io spero si vaccini più gente possibile ma non sono per l'obbligo". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più rilanciando la proposte che "ci si possa vaccinare nelle farmacie, perché' se aspettiamo Arcuri campa cavallo...". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più.