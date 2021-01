10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "L'Italia è all'ottavo posto per la percentuale di vaccinazioni nel mondo, al primo nell'Unione. Non è un campionato ma quando le cose funzionano diciamolo, soprattutto per rispetto agli operatori che stanno svolgendo questo prezioso lavoro, lasciamolo fuori dalle polemiche". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Andrea Orlando.