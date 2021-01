Coronavirus: D'Incà, 'serve nuovo scostamento, non perdiamo tempo con beghe politiche'

10 gennaio 2021 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "C'è una parte del Paese, quella che produce e che ha subito notevoli danni a causa dei cali di fatturato legati alle misure di contenimento della pandemia, che vuole delle legittime risposte. E questo è quello che tutti noi dobbiamo impegnarci a fare, invece di perdere tempo prezioso a risolvere beghe politiche incomprensibili e inattuali". Lo scrive sul suo profilo Facebook Federico D'Incà.

"Serve un nuovo scostamento di bilancio e serve il prima possibile per poter erogare nuovi ristori alle categorie in difficoltà come, ad esempio, ai gestori di impianti sciistici e agli operatori della montagna, agli alberghi, bar e ristoranti, alle realtà imprenditoriali che vivono di turismo e che quest'anno sono state molto penalizzate. Serve chiudere la partita del #RecoveryPlan per far arrivare il prima possibile i 209 miliardi dell'Europa e far ripartire il Paese", sottolinea il ministro dei Rapporti con il Parlamento.

"Come già successo in passato, per gli scostamenti di bilancio serve la collaborazione di tutti perché, come dico da sempre, aiutare i nostri concittadini non è un'attività che ha un colore politico. Ci sarà un tempo in cui potremo occuparci della politica dei partiti, ma adesso servono unità e collaborazione per dare delle risposte concrete", conclude.