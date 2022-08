Coronavirus: Bezzini, 'Toscana in testa per capacità di vaccinazione' (2)

10 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Domani la Toscana sarà confermata zona gialla e riapriranno le scuole, evidenzia Bezzini, "due buone notizie che però richiedono ancora più rigore da parte di ciascuno di noi. È vero, abbiamo l'Rt a 0,90 e siamo l'unica regione italiana a 'rischio basso', ma questo non significa che si possa in alcun modo abbassare la guardia. Non mancano nuovi focolai e il rischio che la curva dei contagi torni a crescere è alto, quindi massima attenzione".

"La zona gialla è un fatto positivo, ma restarci è la sfida più difficile. Se da un lato le istituzioni sono chiamate a lavorare senza sosta con impegno e costanza, mettendo in campo strumenti e soluzioni, dall'altro è fondamentale il rispetto delle regole da parte di tutti, a partire dal mantenere sempre il distanziamento, ridurre i contatti allo stretto necessario e restare a casa il più possibile - sostiene Bezzini - Non solo, bisogna indossare sempre e correttamente la mascherina (deve coprire anche il naso), igienizzarsi spesso le mani e aerare i locali il più possibile. Una risalita dei contagi andrebbe a interferire anche con la campagna di vaccinazione, motivo di speranza e fiducia per tutti noi".

Conclude Bezzini: "Un ringraziamento va a chi è al lavoro senza sosta per rendere possibile la più grande campagna vaccinale di sempre, ma anche a coloro che stanno presidiando e rafforzando tutti gli altri fronti della lotta al Covid. Ognuno nel suo campo di battaglia, ogni giorno, perché solo insieme possiamo farcela, grazie ad un lavoro di squadra mai visto prima".