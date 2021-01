Recovery: Migliore (Iv), 'senza risposte il governo non c'è, basta veline da P. Chigi'

09 gennaio 2021 a

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto di accelerare sul Recovery plan e di avere finalmente dei dati e invece la situazione mi sembra sia diversa. Allora mi chiedo, perchè escono da palazzo Chigi delle veline che sono esattamente il contrario di quello di cui abbiamo bisogno di realizzare come Paese?". A chiederlo è Gennaro Migliore, deputato di Italia viva, all'indomani del vertice di governo e maggioranza sul Recovery plan.

"E' evidente che siamo di fronte a una situazione di stallo. Noi aspettiamo che ci sia fornito effettivamente il quadro completo delle attività che son previste dal Recovery plan. Lo abbiamo chiesto in tutti i modi e mi sembra evidente che ci sia una differenza tra quello che stiamo facendo noi e quello che fanno i commentatori. Noi abbiamo bisogno di certezze e parliamo sulla base dei dati e dei numeri", sottolinea l'esponente di Iv, interpellato dall'Adnkronos.

Per questo, di fronte a chi sostiene che è Italia via a tenere in ostaggio il Recovery Plan, Migliore replica senza mezzi termini: "Questa è una bufala bella e buona".