Milano: statue rubate da presepe, carabinieri le riconsegnano ad associazione

09 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - I carabinieri di Cesano Boscone sono intervenuti in via Muggiano a Milano dove nel corso di una perquisizione all'interno di una roulotte hanno trovavano alcune statue in gesso per presepe, trafugate il 25 dicembre dal comune dell'hinterland. L'attività durata diversi giorni, anche attraverso la visione delle telecamere comunali analizzate con il supporto della Polizia locale, ha consentito di arrivare all'identificazione dell'autore del furto che è stato denunciate. Le statue recuperate sono state riconsegnate al responsabile della 'Nuova associazione quartiere Giardino', che aveva realizzato il presepe nell'omonimo quartiere.