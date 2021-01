Lombardia: neo assessore Locatelli, 'orgogliosa e onorata incarico e deleghe'

09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Sono onorata e orgogliosa di questo nuovo incarico, di mettermi in gioco con queste deleghe preziose per la Lombardia". Lo ha detto Alessandra Locatelli, neo assessore alla Famiglia e alla Disabilità della Lombardia, in video collegamento per la presentazione della nuova giunta della Regione.

"La Lombardia è una terra forte, coraggiosa, ci sono persone di valore: intendo tra le prime cose incontrare il mondo del volontariato, che ha lavorato incessantemente in questi mesi per chi ne aveva bisogno. Dobbiamo lavorare insieme su progetti completi, prospettive nuove e con uno slancio pieno di energie", aggiunge.