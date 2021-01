Lombardia: Moratti, 'valutato con attenzione ruolo difficile, ora al servizio cittadini'

09 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Letizia Moratti ha "valutato con attenzione un ruolo difficile e complesso, è una responsabilità che ho deciso di prendere per mettermi al servizio dei cittadini della Lombardia". Lo ha detto nel suo primo intervento da assessore al Welfare e vicepresidente Letizia Moratti, in Regione Lombardia. "Lo faccio mettendo tutto il mio impegno e lavorando con la giunta in un lavoro di squadra", aggiunge.