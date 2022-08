Lombardia: F.Sala, 'subito al lavoro per ascoltare rappresentanti delle scuole'

09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso di far parte della squadra di Regione Lombardia. Le deleghe che mi sono state assegnate rappresentano una sfida importante e riguardano settori vitali per la crescita e lo sviluppo della Regione, sul panorama nazionale e internazionale". Lo ha dichiarato l'assessore lombardo a Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta regionale.

"Continuiamo il percorso avviato con Università, Ricerca e Innovazione, che si sono rivelati pilastri importanti anche nella gestione della pandemia: il mondo guarda con grande attenzione e apprezza il lavoro dei nostri ricercatori e delle nostre Università che stanno lavorando a stretto contatto. Con le nuove deleghe alla Digitalizzazione e Semplificazione proseguiremo poi nel lavoro di rendere ancora più efficaci e immediati i servizi ai cittadini e alle imprese, che devono essere accompagnate a competere, anche a livello internazionale, utilizzando a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie con accanto una pubblica amministrazione che sia di stimolo e non di ostacolo", ha aggiunto Sala che ha assunto anche la delega all'Istruzione.

"La delega all'Istruzione è di estrema importanza in un momento come questo. A fronte di questa emergenza ci tengo innanzitutto a ringraziare gli studenti, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutto il personale amministrativo per il loro alto senso di professionalità e per la loro capacità di gestire i mesi difficili che stiamo vivendo, fronteggiando al meglio i limiti della didattica a distanza. Sarò contento di incontrarli e di ascoltare le loro esigenze e richieste per portare a termine nel miglior modo possibile questo difficile anno scolastico", ha concluso Sala.