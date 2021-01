Covid, in Italia oltre 500mila vaccinati

09 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Sono 504.587 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 54,9% del totale distribuito nelle regioni (918.450). Il dato è fornito dal report sulle vaccinazioni in Italia, pubblicato sul sito del commissario per l'emergenza Covid e aggiornato alle ore 00.37.

I vaccinati sono 312.172 femmine e 192.415 maschi, suddivisi tra 416.292 operatori sanitari, 57.016 unità di personale non sanitario e 31.279 ospiti di strutture residenziali. Nella classifica delle regioni che hanno somministrato la maggior parte delle dosi ricevute la Campania è prima con il 75,2%, il Veneto con il 70,8%, la Toscana con il 71,2%, il Lazio con il 64,2%.