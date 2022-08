Coronavirus: Mantova, assembramento in un bar, sanzioni e locale chiuso

09 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - I militari di Viadana, in provincia di Mantova, hanno controllato un paio di locali pubblici nei pressi del centro per verificare il rispetto della normativa in atto nell'emergenza covid. In un bar i carabinieri hanno sorpreso cinque clienti intenti a consumare bevande alcoliche e uno di loro a fumare stupefacenti nel cortiletto interno.

Cosi sono scattate le sanzioni amministrative per i clienti e al gestore del locale, un cittadino cinese, è stata anche notificata la sospensione immediata dell'attività per cinque giorni. Per l'uomo sorpreso a fumare è scattata la segnalazione alla Prefettura, mentre lo spinello di marijuana è stata sottoposto a sequestro amministrativo.