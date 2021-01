09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - In Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus sono 2.506 (di cui 128 'debolmente positivi') e risultano presenti in tutte le province della regione. Nel dettaglio i risultati per provincia: Milano 641 di cui 258 a Milano città, Bergamo 62, Brescia 413, Como 227, Cremona 139, Lecco 113, Lodi 73, Mantova 244, Monza e Brianza 195, Pavia 183, Sondrio 70 e Varese 87.