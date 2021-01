Coronavirus: Fontana, 'bene collaborazione con Rsa, ancora in piena emergenza'

09 gennaio 2021 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Sono contento che sia partita questa collaborazione tra Regione Lombardia e le Rsa, insieme stiamo combattendo una battaglia difficilissima perché purtroppo siamo ancora nel pieno dell'emergenza, come ci dicono i dati degli ultimi giorni. Dobbiamo essere molto cauti nel guardare al futuro, nel rispetto di quelle regole che sono fondamentali". Lo ha detto stamattina il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione della seconda giornata di vaccinazioni anti Covid19 alla fondazione Molina Onlus di Varese.

"Oggi verranno vaccinate altre 26 persone tra operatori ed ospiti - ha detto il presidente della fondazione Molina, Guido Bonoldi - poi da lunedì l'attività vaccinale della Fondazione Molina continuerà ad un ritmo di 240 vaccinazioni alla settimana. Contiamo di concludere la somministrazione della prima dose nell'arco di tre settimane per poi passare alla somministrazione della seconda dose, in modo da raggiungere entro fine febbraio la copertura vaccinale dei nostri operatori e dei nostri ospiti, un traguardo tanto desiderato, quanto decisivo per il futuro di questa residenza".

Il vaccino "è l'unico mezzo - ha sottolineato Fontana - l'unica soluzione per sconfiggere questo maledetto virus, il resto sono tutti palliativi. Sono contento che si sia iniziata la campagna vaccinale nelle Rsa perché sono quelle che più hanno sofferto durante la prima ondata e perché custodiscono i nostri anziani, le persone più fragili alle quali dobbiamo prestare particolare attenzione. Oggi il Molina è all'avanguardia, sta iniziando questa campagna, confidiamo nei nuovi vaccini che devono arrivare".