Usa: senatrice repubblicana Alaska, 'Trump si dimetta'

New York, 8 gen. (Adnkronos) - La senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donal Trump a dimettersi in seguito alle rivolte a Capitol Hill. "Voglio che si dimetta. Lo voglio fuori. Ha causato abbastanza danni", ha detto Murkowski in un'intervista all'Anchorage Daily News.

"Penso che dovrebbe andarsene. Ha detto che non si sarebbe fatto vivo. Non apparirà all'inaugurazione. Non si è concentrato su quello che sta succedendo con l'emergenza Covid. O ha giocato a golf o è stato all'interno dello Studio Ovale, arrabbiato e gettando sotto l'autobus ogni singola persona che gli è stata leale e fedele, a cominciare dal vicepresidente", ha detto Murkowski al giornale.