Strage Viareggio, oggi la sentenza della Cassazione

Roma, 8 gen.(Adnkronos) - - E' attesa per oggi la sentenza della Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio avvenuta 11 anni e mezzo fa, la notte del 29 giugno del 2009, e costata la vita a 32 persone.

Una delegazione di familiari delle vittime è riunita fuori dalla Cassazione in attesa della decisione dei giudici di piazza Cavour, chiamati a esprimersi sulla sentenza di Appello del 20 giugno del 2019 che condannò tra gli altri, Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato, a 7 anni di reclusione, Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, a 6 anni di reclusione.