Samsung lancia il telecomando a solare

09 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Samsung Electronics rinnova al Ces 2021 il suo parco Tv e conferma la spinta green sulla sostenibilità lanciando il telecomando green alimentato a solare che farà risparmiare Samsung ha infatti appena presentato la propria gamma Av 2021 durante il primo First Look virtuale nell'ambito del Ces 2021 e la nuova gamma di Tv svelata consolida l'impegno di Samsung "nell'offrire accessibilità, sostenibilità e innovazione ai propri consumatori" grazie a "continui progressi in ambito tecnologico" che stanno "ridefinendo il ruolo della televisione" nelle case di tutto il mondo, sottolinea il colosso asiatico dell'elettronica.

"Nel corso dell'anno appena trascorso, il ruolo della tecnologia e dell'innovazione è stato fondamentale, ma il nostro impegno nell'innovazione, nel Dna di Samsung da sempre, deve andare di pari passo con la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile: dalla riduzione dell'impronta ecologica dei nostri prodotti, all'incremento delle funzioni di accessibilità, fino all'offerta di un'esperienza di visione senza precedenti, in grado di complementare qualsiasi preferenza e stile di vita. Questa è la visione di Samsung per il futuro" commenta Bruno Marnati, Head of Audio Video Samsung Electronics Italia.

E Samsung guarda sempre di più ad un futuro sostenibile e accessibile a tutti. A partire dal 2021, la società "intraprenderà un percorso definito 'Going Green' che coinvolgerà il business Audio Video attraverso programmi di sostenibilità a lungo termine come la riduzione dell'impronta ecologica e miglioramento dell'efficienza energetica, design sostenibile degli imballaggi che, sulla base dei preziosi feedback ricevuti dai consumatori, estende il premiato design 'Eco-packaging' all'intera gamma 2021 di Lifestyle Tv e alla maggior parte dei modelli Neo Qled.