Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe davvero incredibile e privo di senso, dopo aver vinto una battaglia storica in Europa e avere ottenuto il risultato di centinaia di miliardi, riconoscere che questa maggioranza non è in grado di dettare le linee di indirizzo per impegnare quelle risorse". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.