08 gennaio 2021

(Adnkronos) - A mandare su tutte le furie Iv, spiegano alcuni presenti all'incontro, la voce circolata, a riunione in corso, del partito renziano favorevole a un rinvio del Cdm sul Recovery plan. "Abbiamo chiesto solo un testo - avrebbe detto ai presenti Faraone - per evitare le solite imboscate via emendamento".